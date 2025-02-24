РПЛ пошутила над погоней Овечкина за рекордом Гретцки

Пресс-служба Российской Премьер-лиги (РПЛ) в официальном Telegram-канале пошутила над погоней Александра Овечкина за рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги.



В матче против «Эдмонтон Ойлерз» Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 12 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 13 раз.

«Почему все пишут про 12 голов Овечкина до Гретцки? Гол «Амкалу» не считается, что ли?» — говорится в опубликованном посте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка «Вашингтон» — «Эдмонтон».

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин заявил, что не спешит с рекордом Уэйна Гретцки.