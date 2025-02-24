Овечкин заявил, что не спешит с рекордом Гретцки

Форвард «Вашингтона» Овечкин заявил, что идет от игры к игре к рекорду Гретцки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин заявил, что доволен проведенным матчем регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз». Его слова приводит пресс-служба лиги.

По его словам, в прошедшей игре он мог бы забросить более трех шайб, но доволен и итоговым результатом.

«Я был удивлен, что они сняли вратаря. В моменте с голом мне повезло, что у соперника сломалась клюшка. Рекорд Гретцки? Буду идти от игры к игре. Сегодня мог больше забить, но доволен и хет-триком», — заявил Овечкин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка «Вашингтон» — «Эдмонтон».

Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 12 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 13 раз.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал хет-трик «Эдмонтону».