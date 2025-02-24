Овечкин прокомментировал хет-трик «Эдмонтону»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин заявил, что смог оформить хет-трик в ворота «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата благодаря отдыху. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ну, конечно, отдых помог. Я набрался сил и хорошо подготовился ко второй половине сезона», — заявил Овечкин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка «Вашингтон» — «Эдмонтон».

Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 12 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 13 раз.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.

Ранее Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.