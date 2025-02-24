Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего игрового дня.

39-летний форвард был признан лучшим благодаря хет-трику в ворота «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Второй звездой дня стали братья Робертсоны — Джейсон и Ник. Джейсон, выступающий за «Даллас», оформил хет-трик в ворота «Айлендерс», а Ник, защищающий цвета «Торонто», два раза отличился в ворота «Чикаго». Третьей звездой стал голкипер «Нью-Джерси» Нико Доус, отразивший 29 из 29 бросков в игре против «Нэшвилла».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка «Вашингтон» — «Эдмонтон».

Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 12 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 13 раз.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.

Ранее Александр Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра.