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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» со счетом 7:3 в НХЛ, Овечкин оформил хет-трик
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Эдмонтон Ойлерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 7:3.

«Эдмонтон» первым вышел вперед усилиями Леона Драйзайтля на 2-й минуте, однако «Вашингтон» до перерыва успел сравнять — отличился Том Уилсон на 18-й минуте, а также повести — на 20-й минуте забил Джейкоб Чичран. Во втором периоде дважды отличился россиянин Александр Овечкин на 29-й и 39-й минутах, а также на 40-й отличился Коннор МакМайкл. В третьем отрезке на 47-й минуте забил Райан Нюджент-Хопкинс из «Эдмонтона», а также Джефф Скиннер на 56-й. «Вашингон» ответил голом Дилана Строума на 51-й, а также Овечкина на 58-й (в пустые ворота).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Таким образом, Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 12 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 13 раз.

Ранее россиянин заявил, что попытается побить это достижение уже в текущем сезоне.

«Буду двигаться матч за матчем, и посмотрим, что получится», — заявил Овечкин.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах.

Ранее Владислав Третьяк объяснил феномен игры Овечкина.

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