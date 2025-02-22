Аргентинский футболист покинул «Крылья Советов»

Аргентинский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре перешел в «Васко да Гама» из Бразилии. Об этом сообщает пресс‑служба российского клуба.

«ПФК «Крылья Советов» благодарит за время, проведенное в команде, и желает удачи в новом клубе!» — написали в пресс-службе «Крыльев Советов».

Известно, что соглашение «Васко да Гамы» с 24-летним аргентинцем рассчитано до конца 2027 года.

Гарре выступал за самарские «Крылья Советов» с января 2023 года. В составе клуба футболист провел 61 матч, в которых забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке с 18 баллами.

Ранее клуб Слуцкого стартовал с победы на последних минутах в чемпионате страны.