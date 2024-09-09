Агент бывшего футболиста «Спартака» заявил о готовности играть в ФНЛ

Футбольный агент Роман Орещук рассказал, где продолжит карьеру поляк Мацей Рыбусь. Его слова приводит Sport24.

«У нас есть месяц. Ситуация прежняя: варианты, которые есть, не нравятся Мацею, а те, которые нравятся нам — там нет интереса. Мы не хотим опускаться ниже РПЛ. Хотя, если будет интересное предложение из ФНЛ — готовы рассмотреть», — заявил Орещук.

Рыбус перебрался в Россию в 2012 году. На протяжении четырех сезонов он выступал за грозненский «Терек». Затем поляк поиграл за французский «Лион» и снова вернулся в Россию. Более 100 матчей Рыбус провел в составе московского «Локомотива». Вместе с командой он стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны. В 2022 году поляк перешел в «Спартак». В 2023 году Рыбус защищал цвета казанского «Рубина».

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками, «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 15 баллов, у «Спартака» 14 очков, а «Динамо» и ЦСКА отстают еще на один балл.

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