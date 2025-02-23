Захарян выйдет в стартовом составе «Реала Сосьедад» на матч с «Леганесом»

Захарян попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч с «Леганесом»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян выйдет в стартовом составе команды на матч 25-го тура испанской Ла Лиги против «Леганеса».

Стартовый состав:

Вратарь: Ремиро;

Защитники: Арамбуру, Элустондо, Агуэрд, Лопес;

Полузащитники: Гомес, Субименди, Захарян, Марин;

Нападающие: Кубо, Оускарссон.

21 февраля Захарян вышел на поле на 83-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы с «Мидтьюлланном» и отметился результативной передачей на исландца Орри Оускарссона.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее легенда «Спартака» заявил, что в «Реале Сосьедад» разочаровались в Захаряне.