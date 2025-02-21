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Голевая передача Захаряна помогла «Реалу Сосьедад» разгромить «Мидтьюлланн» в ЛЕ

«Реал Сосьедад» разгромил «Мидтьюлланн» в ЛЕ, Захарян сделал голевую передачу
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Ricardo Larreina/Global Look Press

Испанский «Реал Сосьедад» разгромил датский «Мидтьюлланн» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе испанцев отличились Брайс Мендес на пятой минуте, Лука Сучич на 18-й и 45+2-й минутах, Микель Оярсабаль с пенальти на 73-й минуте и Орри Оускарссон на 90-й минуте. У датчан забили Адам Букса с пенальти на 24-й минуте и Дарио Осорио на 28-й минуте.

Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян появился на 83-й минуте вместе с Оускарссоном, которому и ассистировал в момент пятого гола «Сосьедада».

По сумме двух встреч испанский коллектив выиграл 7:3 и вышел в стадию 1/8 финала Лиги Европы.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее легенда «Спартака» заявил, что в «Реале Сосьедад» разочаровались в Захаряне.

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