Легенда «Спартака»: в «Реал Сосьедад» разочаровались в российском футболисте

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что в испанском «Реале Сосьедад» разочаровались в российском футболисте Арсене Захаряне, передает «Матч ТВ».

«Захарян не такая звезда, которая должна заиграть в Испании. К гадалке не ходи, в «Реал Сосьедад» разочаровались в Захаряне. Пусть уходит куда‑то в аренду», — сказал Ловчев.

Захарян получил травму лодыжки на тренировке 17 июля. 4 января он впервые после травмы попал в заявку команды на матч.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее Захарян впервые за восемь месяцев сыграл за «Реал Сосьедад».