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Овечкин оценил шансы побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Овечкин о рекорде Гретцки: постараюсь сделать это уже в текущем сезоне
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил шансы побить рекорд Уэйна Гретцки уже в текущем сезоне. Его слова приводит официальный аккаунт ESPN в социальной сети X (ранее Twitter).

«Буду двигаться матч за матчем, и посмотрим, что получится», — заявил Овечкин.

Он также отметил, что будет пытаться сделать это уже в текущем розыгрыше чемпионата.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 43 очка (26+17) в 39 матчах. На данный момент отставание от снайперского рекорда Гретцки составляет 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В момент написания новости «Кэпиталз» играют в гостях против «Питтсбург Пингвинз», за который выступает россиянин Евгений Малкин. Идет второй период, «Вашингтон» ведет со счетом 2:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Овечкин принимает участие в матче, но результативными действиями ему пока отличиться не удалось.

Ранее Владислав Третьяк объяснил феномен игры Овечкина.

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