Бывший вратарь «Локомотива» будет работать в клубной академии

Бывший вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме будет работать в академии столичного клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник утверждает, что у 39-летнего футболиста было предложение от омского «Иртыша», где президентом клуба является бывший одноклубник Гилерме Дмитрий Сычев, однако он решил не продолжать игровую карьеру и сосредоточиться на работе в академии «Локомотива».

1 июля московский «Локомотив» объявил об уходе футболиста из команды по истечении контракта.

Гильерме стал футболистом «Локомотива» в 2007 году. В составе красно-зеленых он провел 387 матчей, стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка страны.

Также футболист бразильского происхождения выступал за сборную России с 2016 года. Он провел за национальную команду 19 матчей, пропустив 17 мячей. В 2018 году вместе со сборной России Гильерме дошел до 1/4 финала чемпионата мира.

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