Легенда «Спартака» назвал имя единственного конкурента «Зениту» в РПЛ

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что красно-белые способны навязать борьбу петербургскому «Зениту» за победу в чемпионате России.

По его словам, активная трансферная кампания столичной команды поможет ей в борьбе за золотые медали.

«Судя по трансферам, да. Так можно сказать. Команда усилилась иностранцами хорошего качества, но это пока только на бумаге. Надо посмотреть, как будет на поле. Вместе со «Спартаком» столь же качественно усилился лишь «Зенит», — заявил Шавло.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

Ранее определена дата проведения игры Россия — Замбия.