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«Локомотив» объявил об уходе вратаря Гильерме

Вратарь «Локомотива» Гильерме покинул клуб

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Московский «Локомотив» объявил об уходе из команды вратаря Маринато Гилерме.

Контракт Гильерме с «Локомотивом» истек 30 июня.

«Главное, что мы с настоящей легендой клуба не прощаемся. Продолжать играть – это его выбор, и мы искренне желаем ему удачи», — говорится в сообщении.

Также в «Локомотиве» отметили, что после окончания карьеры вратаря Гильерме и «Локомотив» встретятся, чтобы обсудить возможные варианты продолжения сотрудничества.

Гильерме стал футболистом «Локомотива» в 2007 году. В составе красно-зеленых он стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка страны.

Гильерме выступает за сборную России с 2016 года. Он провел за национальную команду 19 матчей, пропустив 17 мячей. В 2018 году вместе со сборной России Гильерме дошел до 1/4 финала чемпионата мира.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее «Динамо» объявило о расставании с Шуниным.

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