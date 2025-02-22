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Спорт

Овечкин против Малкина: «Вашингтон» сражается с «Питтсбургом». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

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USA TODAY Sports/Reuters
«Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным играет против «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Перерыв
22 февраля 23:00
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург, США
18' Летанг
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
05' Фрэнк
Стадион «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», Питтсбург, США
1-й период

18'21" Летанг

05'13" Фрэнк

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'20

Первый период завершен! «Вашингтон» открыл счет усилиями Этена Фрэнка, но потом дважды подряд оказался в меньшинстве и пропустил от Криса Летанга. Ждем следующего периода и голов от Овечкина!

'20

Малкин отобрал шайбу у Манджапане на последних секундах и прервал быструю атаку «Вашингтона».

'20

Овечкин явно разозлен двумя удалениями у своей команды и пропущенным голом. Капитан «Вашингтона» рвет и мечет на льду: активно прессингует и применяет силовые приемы.

'19

ГООООЛ!!! «Питтсбург» сравнял счет в большинстве — 1:1!

Малкин отдал пас, и Летанг мощнейшим щелчком из левого круга вбрасывания поразил ворота!

'18

Сразу же еще одно удаление у «Вашингтона»! Чикран наказан на две минуты за фол на Малкине.

'17

«Вашингтон» снова в полном составе!

'17

Кросби в касание нанес мощный бросок из правого круга вбрасывания, но попал в живот вратарю!

'16

Опасно! Нападающий «Питтсбурга» Кевин Хейз нанес бросок в упор, но Томпсон спас «Вашингтон»!

'15

«Вашингтон» в меньшинстве! Ларс Эллер сфолил на нападающем «Питтсбурга» Коди Глассе.

'15

Моментище! Нападающий «Питтсурга» Майкл Бантинг нанес два броска в упор с пятака «Вашингтона», но не смог пробить Логана Томпсона!

'14

Сразу шесть игроков собрались в углу арены и пытались выковырять шайбу оттуда! В конце концов больше повезло «Пингвинз».

'13

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон толкнул плечом защитника «Питтсбурга» Венсана Деарне и высказал ему пару ласковых. Деарне ранее уже конфликтовал с Дюбуа. Чем-то раздражает этот защитник всех игроков «Вашингтона».

'12

Голкипер «Питтсбурга» Неделькович успел прижать шайбу ко льду и накрыл ее всем телом, остановив атаку «Вашингтона»!

'10

Статистика по броскам в створ — 4:1 в пользу «Вашингтона».

'9

Команды снова в составах «пять на пять»!

'8

Опасно! Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас легко убежал от защитника «Пингвинз» Мэтта Грызлика, вошел в чужую зону и нанес бросок в створ! Однако попал прямо в грудь вратарю.

'7

Защитник «Питтсбурга» Венсан Деарне и нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа сцепились у борта. Оба удалены на две минуты.

'7

«Питтсбург» очень активизировался после пропущенного гола и нанес несколько мощных бросков по воротам. Пока мимо створа.

'6

ГОООЛ!!! «Вашингтон» быстро открыл счет — 1:0!

Эндрю Манджапане заехал за ворота «Питтсбурга» и отправил шайбу на пятак, где шайба от конька Этена Фрэнка удачно отрикошетила в ворота!

'6

Овечкин нанес бросок с середины зоны! Однако чуть не попал в створ.

'5

«Столичные» вышли в атаку «три в два», но у партнера не получился пас на Овечкина, который был готов бросать из левого круга вбрасывания!

'3

Момент! «Пингвинз» организовали опаснейший прострел на пятак «Вашингтона», но никто не смог замкнуть в створ!

'1

Матч начался!

23:05

Стартовые вратари: Алекс Неделькович («Питтсбург») — Логан Томпсон («Вашингтон»).

23:00

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня «Вашингтон» играет с «Питтсбургом».

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