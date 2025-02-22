Питтсбург Пингвинз

Первый период завершен! «Вашингтон» открыл счет усилиями Этена Фрэнка, но потом дважды подряд оказался в меньшинстве и пропустил от Криса Летанга. Ждем следующего периода и голов от Овечкина!
Овечкин явно разозлен двумя удалениями у своей команды и пропущенным голом. Капитан «Вашингтона» рвет и мечет на льду: активно прессингует и применяет силовые приемы.
ГООООЛ!!! «Питтсбург» сравнял счет в большинстве — 1:1!
Малкин отдал пас, и Летанг мощнейшим щелчком из левого круга вбрасывания поразил ворота!
Моментище! Нападающий «Питтсурга» Майкл Бантинг нанес два броска в упор с пятака «Вашингтона», но не смог пробить Логана Томпсона!
Сразу шесть игроков собрались в углу арены и пытались выковырять шайбу оттуда! В конце концов больше повезло «Пингвинз».
Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон толкнул плечом защитника «Питтсбурга» Венсана Деарне и высказал ему пару ласковых. Деарне ранее уже конфликтовал с Дюбуа. Чем-то раздражает этот защитник всех игроков «Вашингтона».
Голкипер «Питтсбурга» Неделькович успел прижать шайбу ко льду и накрыл ее всем телом, остановив атаку «Вашингтона»!
Опасно! Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас легко убежал от защитника «Пингвинз» Мэтта Грызлика, вошел в чужую зону и нанес бросок в створ! Однако попал прямо в грудь вратарю.
Защитник «Питтсбурга» Венсан Деарне и нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа сцепились у борта. Оба удалены на две минуты.
«Питтсбург» очень активизировался после пропущенного гола и нанес несколько мощных бросков по воротам. Пока мимо створа.
ГОООЛ!!! «Вашингтон» быстро открыл счет — 1:0!
Эндрю Манджапане заехал за ворота «Питтсбурга» и отправил шайбу на пятак, где шайба от конька Этена Фрэнка удачно отрикошетила в ворота!
«Столичные» вышли в атаку «три в два», но у партнера не получился пас на Овечкина, который был готов бросать из левого круга вбрасывания!
Момент! «Пингвинз» организовали опаснейший прострел на пятак «Вашингтона», но никто не смог замкнуть в створ!