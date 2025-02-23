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Российский боец заявил, что даже не волновался за результат боя Махачева

Туменов: когда Мойкано поставили против Махачева, у меня даже волнения не было
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Gary A. Vasquez-Imagn Images/Reuters

Российский боец смешанных боевых искусств (MMA) Альберт Туменов заявил, что не переживал за исход поединка Ислам Махачев — Ренато Мойкано. Его слова приводит в Vprognoze.ru.

«Я знаю этого бразильца, мы тренировались с ним вместе. Когда его поставили против Махачева у меня даже волнения не было. Мойкано, конечно, крепкий боец, входит в топ-15 UFC, но он все равно не чемпионского уровня», — заявил Туменов.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее грузнский боец заявил, что Махачев боится его.

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