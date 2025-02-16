Боец UFC сказал, что Махачев боится его

Чемпион UFC в полулегком весе грузин Илия Топурия заявил, что обладатель чемпионского пояса в легком весе Ислам Махачев боится его, передает Marca.

«Он боится меня. Я не настолько маленький, как он считает. Так что есть конкретная причина, почему он не хочет драться со мной. Я его понимаю. Пусть идет в полусредний вес, все нормально», — сказал Топурия.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

В своем последнем поединке Топурия одолел представителя США Макса Холлоуэя. Бой состоялся на турнире UFC 308 26 октября 2024 года. Всего на счету Топурии 16 побед в 16 боях.

Ранее Топурия вызвал Махачева на поединок.