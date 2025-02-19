«Шанхай» Слуцкого вышел в плей-офф азиатской ЛЧ из-за отказа соперника выйти на поле

Китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, пробился в плей-офф азиатской футбольной Лиги чемпионов.

Об этом стало известно после того, как «Шанхай Шэньхуа» получил техническую победу в заключительной игре основного группового этапа против «Шаньдун Тайшань». По данным пресс-службы Азиатской конфедерации футбола, «Шаньдун» не смог заявить на предстоящий матч достаточное количество футболистов, сославшись на массовое отравление.

Из-за этого во всех матчах с участием этой команды ее соперникам засчитаны победы со счетом 3:0, что позволило «Шанхаю Шэньхуа» досрочно квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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