Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Шанхай» Слуцкого вышел в плей-офф азиатской ЛЧ из-за отказа соперника выйти на поле

«Шанхай» Слуцкого досрочно вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов
close
berezutskiy24/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, пробился в плей-офф азиатской футбольной Лиги чемпионов.

Об этом стало известно после того, как «Шанхай Шэньхуа» получил техническую победу в заключительной игре основного группового этапа против «Шаньдун Тайшань». По данным пресс-службы Азиатской конфедерации футбола, «Шаньдун» не смог заявить на предстоящий матч достаточное количество футболистов, сославшись на массовое отравление.

Из-за этого во всех матчах с участием этой команды ее соперникам засчитаны победы со счетом 3:0, что позволило «Шанхаю Шэньхуа» досрочно квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее в особняке удалившего звезду «Реала» судьи нашли мурал с Месси в форме «Барселоны».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами