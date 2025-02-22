За футболиста «Реала» могут предложить €1 млрд

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в составе одного из клубов Саудовской Аравии. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, руководство страны после получения права проведения чемпионата мира 2034 года намерено продолжить программу инвестиций в звезд мирового футбола, сконцентрировавшись при этом на молодых игроках в возрасте до 25 лет. Предложение Винисиусу о переходе может быть осуществлено в том случае, если южноамериканец не договорится с «Реалом» о продлении контракта.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами.

В январе Винисиус получил наказание за толчок в голову голкипера испанской «Валенсии» Столе Димитриевски. Таким образом, Винисиус пропустит два ближайших матча национального чемпионата против «Лас-Пальмаса» и «Вальядолида». Помимо дисквалификации, южноамериканец должен будет выплатить штраф в размере €600 тыс.

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