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Неймар лишился возможности ездить на дорогих иномарках

Неймар не может воспользоваться своим люксовым автопарком в Бразилии
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Hannah Mckay/Reuters

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар больше не может воспользоваться своим люксовым автопарком в Бразилии. Об этом сообщает издание Diario Sport.

По информации источника, бразильское правительство ввело запрет на импорт подержанных автомобилей не старше 30 лет, из-за чего Неймар, который владеет большим автопарком люксовых моделей, не имеет возможности ими воспользоваться у себя в стране.

Издание сообщает, что форвард имеет в коллекции такие автомобили, как Rolls-Royce Ghost второго поколения, Aston Martin DBX, Bentley Continental GT, Lamborghini Huracan и четыре автомобиля Mercedes-Benz G-класса.

28 января стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, после чего бразилец вернулся на родину и подписал контракт с «Сантосом».

Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев.

Ранее Роман Зобнин рассказал, когда у него заканчивается контракт со «Спартаком».

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