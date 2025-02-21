«Краснодар» обыграл «Динамо»

«Краснодар» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче, проведенном в рамках сборов команд.

Поединок состоялся на стадионе «Джебель-Али» в Дубае и завершился с результатом 2:1. Счет в матче открыл «Краснодар», на 47-й минуте отличился Виктор Са. Через три минуты «быки» забили второй мяч, автором гола стал Джованни Гонсалес, а Са записал на свой счет результативную передачу. «Динамо» отыграло один мяч на 80-й минуте, отличился Ярослав Гладышев.

Зимняя пауза в Российской премьер-лиге (РПЛ) продлится до конца февраля. «Краснодар» в первом туре после возобновления сыграет с «Крыльями Советов» 1 марта, а «Динамо» проведет поединок 2 марта против «Ростова».

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

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