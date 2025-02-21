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Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Появилось расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
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Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Появилось расписание первых и ответных поединков 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первые матчи будут сыграны 4 и 5 марта. В первый день сразятся «Брюгге» (Бельгия) — «Астон Вилла» (Англия), команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени; в 23:00 свои матчи начнут «Боруссия» (Германия, Дортмунд) — «Лилль» (Франция); ПСВ (Нидерланды) — «Арсенал» (Англия) и «Реал» (Испания) — «Атлетико» (Испания). 5 марта в 20:45 мск свой матч начнут «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Интер» (Италия); в 23:00 сразятся «Бавария» (Германия) — «Байер» (Германия); «Бенфика» (Португалия) — «Барселона» (Испания); «ПСЖ» (Франция) — «Ливерпуль» (Англия).

Ответные поединки состоятся 11 и 11 марта. В первый день в 20:45 сыграют «Барселона» — «Бенфика»; в 23:00 «Интер» — «Фейеноорд»; «Байер» — «Бавария» и «Ливерпуль» — «ПСЖ». Во второй день матч в 20:45 начнут «Лилль» и «Боруссия»; в 23:00 на поле выйдут «Арсенал» — ПСВ; «Астон Вилла» — «Брюгге»; «Атлетико» — «Реал».

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ранее «Краснодар» обыграл «Динамо».

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