Стала известна сетка Лиги чемпионов — 2025

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась церемония жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. По ее итогам сформировалась турнирная сетка.

Команды, которые указаны первыми, проведут первые матчи дома. Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 31 мая на стадионе «Альянс Арене» в Мюнхене. В случае, если «Бавария», которая проводит свои матчи на этом стадионе, дойдет до финала, то будет выступать в решающей игре турнира в качестве гостя.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что контракт Саши Зделара с «Зенитом» не успели зарегистрировать в системе РПЛ.