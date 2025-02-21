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Контракт Зделара с «Зенитом» не успели зарегистрировать в системе РПЛ

«Зенит» не успел зарегистрировать контракт защитника Зделара в системе РПЛ
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) в официальном Telegram-канале объяснила, почему после перехода защитника Саши Зделара из московского ЦСКА в петербургский «Зенит» футболист не был зарегистрирован для участия в матчах чемпионата страны.

По информации лиги, «Зенит» успел зарегистрировать контракт сербского футболиста в Российском футбольном союзе (РФС), но не смог этого сделать вовремя в ЭСУС (электронной системе управления соревнованиями РПЛ), из-за чего возможность внесения Зделара в регистрационный лист была заблокирована технически.

«В настоящее время РПЛ и РФС обсуждают с клубами возможный механизм внесения игрока в заявку на основании подписанного и зарегистрированного в РФС контракта», — говорится в заявлении лиги.

«Зенит» объявил о переходе Зделара 21 февраля. Футболист подписал с сине-бело-голубыми полуторагодичный контракт.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак».

Ранее стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов.

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