Жена сорвала переход бразильца в «Зенит»

Полузащитник бразильского «Крузейро» Матеус Перейра не перейдет в петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, футболист в последний момент отказался подписывать трудовое соглашение с сине-бело-голубыми по решению супруги, несмотря на успешно пройденный медосмотр.

Петербуржцы возобновят сезон в чемпионате страны домашним матчем против столичного ЦСКА. Игра пройдет на «Газпром Арене» 1 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

Ранее Лионель Месси поделился футболкой с судьей и остался без одежды в -16°С.