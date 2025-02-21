Месси отдал футболку судье в -16°С

Нападающий «Интер Майами» подарил арбитру матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Канзас-Сити», сообщает ESPN.

Аргентинский форвард удовлетворил просьбу рефери Марко Антонио Ортиса Нава из Мексики, который после финального свистка попросил его именную джерси. После того, как Месси отдал футболку, южноамериканец покинул поле и ушел в раздевалку.

Игра прошла в Канзас-Сити при температуре воздуха -16°С. Матч завершился победой «Интер Майами» с минимальным счетом 1:0, Месси стал автором единственного гола.



Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

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