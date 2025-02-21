Трюдо затроллил Трампа после победы Канады над США в финале Турнира четырех наций

Трюдо высмеял Трампа после победы Канады над США в финале Турнира четырех наций

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в социальных сетях опубликовал твит, посвященный победе национальной сборной в финале Турнира четырех наций.

Политик поздравил хоккеистов с успешным завершением соревнований, где в решающем матче была обыграна сборная США со счетом 3:2.

«Вам не захватить нашу страну — и вам не захватить нашу игру», — написал Трюдо, намекая на высказывание главы США Дональда Трампа, который не исключил присоединения Канады в качестве 51-го американского штата.

Турнир четырех наций прошел с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем, помимо сборных США и Канады, принимали участие национальные сборные Швеции и Финляндии. Сборная России не приглашена на соревнования.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее легендарный хоккеист объяснил решение Малкина не возвращаться в Россию.