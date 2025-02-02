Трамп объяснил, почему хочет сделать Канаду 51-м штатом

Канада должна стать 51-м штатом США, чтобы снизить налоги и не платить таможенные пошлины. Об этом в социальной сети Truth Social написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы платим сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады. Зачем? <…> Без этих огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестко, но это факт!» — написал он.

В январе Трамп заявил, что США не должны допускать существования огромного торгового дефицита в отношениях с Канадой и готовы принять меры, в том числе против ее поставок нефти и газа. Также американский лидер указал, что страна может стать американским штатом, в результате чего не будет существовать дефицита и не придется вводить пошлины.

В декабре прошлого года американский президент в рамках встречи с канадским премьером Джастином Трюдо заявил, что Канада может стать 51-м штатом США из-за нелегальных мигрантов.

Ранее Трюдо заявил о шоке канадцев от действий США.