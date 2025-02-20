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Легендарный хоккеист объяснил решение Малкина не возвращаться в Россию

Мальцев: Малкин посмотрел, как Кузнецов здесь играет, и не захотел возвращаться
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Легендарный советский хоккеист Александр Мальцев отреагировал на нежелание российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгения Малкина возвращаться в Россию и завершить карьеру в магнитогорском Металлурге. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Было бы это круто, если бы он вернулся в КХЛ? Наверное. Почему Малкин не захотел? Не знаю, может, он посмотрел, как Кузнецов здесь играет, и не захотел. Все-таки возвращаться так не очень хочется», — заявил Мальцев.

32-летний Евгений Кузнецов выступал в НХЛ с сезона-2013/14 за «Вашингтон», последний год в лиге он провел в «Каролине». 31 июля 2024 года он вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и подписал контракт со СКА. В 37 матчах за клуб он набрал 35 (12+23) очков.

20 февраля Малкин заявил, что не будет играть в России после завершения карьеры в НХЛ.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее в «Металлурге» заявили, что всегда рады Малкину.

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