Названы два игрока, которые усилят «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, какой игрок усилит команду. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«В старт «Локомотиву» нужен забивной нападающий. Вот такого типа, как Даку в «Рубине». Такой нужен, который цепляется за мячи. Или Кордоба из «Краснодара», который корпусом оттирает так, что никто и подступиться не может», — заявил Наумов.

В статусе лидера Российской премьер-лиги 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Российская Премьер-лига находится на зимней паузе. Матчи 19-го тура национального первенства запланированы на конец февраля и начало марта. Первыми свой матч проведут махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Игра состоится в Махачкале 28 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова вылетел из Лиги Европы.