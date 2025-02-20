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«Динамо» внесло экс-капитана «Ростова» в заявку на сезон

«Динамо» внесло футболиста Глебова в заявку на сезон под 15-м номером
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РИА Новости

Московское «Динамо» включило полузащитника сборной России по футболу Данила Глебова в заявку на сезон. Информация об этом появилась на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футболист будет выступать за столичный клуб под 15-м номером. «Ростов» исключил Глебова из своей заявки на сезон 19 февраля.

В текущем сезоне Глебов провел за желто-синих 23 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Глебов является капитаном «Ростова», за который играл с 2019 года. Всего за команду он провел 191 встречу, в которых записал на свой счет 12 голов.

Глебов — игрок сборной России. На его счету 13 поединков за национальную команду.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков. «Динамо» идет четвертым с 35 баллами, «Ростов» — седьмым с 26 очков.

Ранее «Спартак» отменил сделку по игроку «Браги» из-за «Зенита».

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