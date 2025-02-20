«Сначала были наркотики»: фанаты «Реала» оскорбили тренера «Манчестер Сити»

Болельщики мадридского «Реала» во время ответного стыкового матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» оскорбляли главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу. Об этом сообщает издание Marca.

При счете 2:0 в пользу мадридского клуба фанаты начали скандировать: «Эй, Гвардиола, ты такой худой. Сначала были наркотики, теперь ты выглядишь как голубой».

19 февраля «Манчестер Сити» проиграл ответный стыковой матч «Реалу». Встреча, которая состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась с результатом 3:1. Уже на четвертой минуте счет открыл Килиан Мбаппе. Позднее он оформил хет-трик, забив на 33-й и 61-й минутах. В конце встречи гол престижа забил Нико Гонсалес на 90+2-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Реал» выиграл со счетом 6:3 по сумме двух матчей и вышел в стадию 1/8 финала.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. За это время специалист с командой выиграли 18 трофеев, в том числе и шесть раз становились чемпионами Английской премьер-лиги.

Ранее Гвардиола высказался о своем будущем после поражения «Ман Сити» от «Реала».