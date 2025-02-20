Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Сначала были наркотики»: фанаты «Реала» оскорбили тренера «Манчестер Сити»

Фанаты «Реала» оскорбляли главного тренера «Ман Сити» Гвардиолу во время ЛЧ
close
Global Look Press

Болельщики мадридского «Реала» во время ответного стыкового матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» оскорбляли главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу. Об этом сообщает издание Marca.

При счете 2:0 в пользу мадридского клуба фанаты начали скандировать: «Эй, Гвардиола, ты такой худой. Сначала были наркотики, теперь ты выглядишь как голубой».

19 февраля «Манчестер Сити» проиграл ответный стыковой матч «Реалу». Встреча, которая состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась с результатом 3:1. Уже на четвертой минуте счет открыл Килиан Мбаппе. Позднее он оформил хет-трик, забив на 33-й и 61-й минутах. В конце встречи гол престижа забил Нико Гонсалес на 90+2-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Реал» выиграл со счетом 6:3 по сумме двух матчей и вышел в стадию 1/8 финала.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. За это время специалист с командой выиграли 18 трофеев, в том числе и шесть раз становились чемпионами Английской премьер-лиги.

Ранее Гвардиола высказался о своем будущем после поражения «Ман Сити» от «Реала».

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами