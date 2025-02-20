«Ничто не вечно»: Гвардиола о своем будущем после поражения «Ман Сити» от «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после вылета команды из Лиги чемпионов после поражения от «Реала» высказался о своем будущем, отметив, что у него еще есть силы. Его слова приводит AS.

«Конец моего цикла? В определенном смысле, да. Ничто не длится вечно. Мы выиграли АПЛ шесть раз за семь лет, а в Лиге чемпионов каждый год доходили до четвертьфиналов, полуфиналов и финалов… Силы продолжать работать? Они есть. Я не намерен останавливаться», — заявил он.

19 февраля «Манчестер Сити» проиграл ответный стыковой матч «Реалу». Встреча, которая состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась с результатом 3:1. Уже на четвертой минуте счет открыл Килиан Мбаппе. Позднее он оформил хет-трик, забив на 33-й и 61-й минутах. В конце встречи гол престижа забил Нико Гонсалес на 90+2-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Реал» выиграл со счетом 6:3 по сумме двух матчей и вышел в стадию 1/8 финала.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. За это время специалист с командой выиграли 18 трофеев, в том числе и шесть раз становились чемпионами Английской премьер-лиги.

Ранее стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.