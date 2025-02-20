«С точки зрения политики было бы хорошо»: в России высказались о матче с США

Экс-президент «Локомотива» Наумов: игра между Россией и США была бы интересной

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что положительно бы отнесся к проведению товарищеского матча между сборными России и США по футболу. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Это совсем другая школа футбола. Поэтому в спортивном плане игра была бы очень интересной. Ну и с точки зрения политики это было бы очень хорошо. Только пока непонятно, где могла бы состояться эта игра. Наверное, на нейтральном поле. Но если бы в Америке, это было бы здорово для наших ребят», — отметил он.

О том, что проведение такого поединка возможно, 18 февраля заявил матч-агент Мезмуредавид Деста. По его словам, никаких преград к проведению этой игры не существует.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в Румынии высказались о возвращении России на международные турниры.