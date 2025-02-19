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В Румынии высказались о возвращении России на международные турниры

В Федерации футбола Румынии не хотят возвращения России к международным турнирам
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Менеджер по коммуникациям Федерации футбола Румынии Кэтэлин Попеску выразил позицию организации по вопросу о возможном возвращении российских команд на европейские турниры. Его слова приводит Sport24.

«Недавно наша федерация сказала, что для нас не будет нормально, если Россия вернется. Это не значит, что румынская федерация хочет, чтобы российский футбол страдал. Мы просто придерживаемся позиции УЕФА по этому вопросу», — заявил Попеску.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что Россия и США могут провести товарищеский матч.

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