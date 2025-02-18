Теннисист Зверев назвал странным допинг-дело первой ракетки мира

Международное антидопинговое агентство (WADA) повело себя странно, наказав итальянца Янника Синнера трехмесячным отстранением из-за употребления запрещенного препарата. Такое мнение в интервью Clay выразил олимпийский чемпион 2020 года Александр Зверев.

По его словам, данное решение является половинчатым.

«Для меня тут существуют два варианта. Если ты невиновен, то не должно быть никакого отстранения. Но если ты употребляешь стероиды, то три месяца — это не срок. Так что надо решить, виновен он или нет. И если виновен, то три месяца дисквалификации — это странновато», — заявил Зверев.

Синнер дисквалифицирован на три месяца — до 4 мая 2025 года. Такое решение приняло WADA, объявившее, что пришло к соглашению с теннисистом по его делу.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Ранее в WADA разъяснили разницу в наказании Синнера и Баркеро за один и тот же допинг.