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Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
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Depositphotos

Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.

18-19 февраля состоялись ответные стыковые игры Лиги чемпионов. По результатам этих двухматчевых противостояний в 1/8 финала вышли: нидерландский «Фейеноорд», бельгийский «Брюгге», немецкая «Бавария», португальская «Бенфика», немецкая «Боруссия», нидерландский «ПСВ», французский «ПСЖ», испанский «Реал».

Также в эту стадию напрямую попали команды, которые заняли места с первого по восьмое по итогам общего этапа: английский «Ливерпуль», испанская «Барселона», английский «Арсенал», итальянский «Интер», испанский «Атлетико», немецкий «Байер», французский «Лилль», английская «Астон Вилла».

Жеребьевка 1/8 финала состоится 21 февраля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист ответил на вопрос о возвращении Арсена Захаряна в Россию.

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Футбол. Лига чемпионов
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