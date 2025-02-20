«Считаю предательством»: Гашек о переговорах России и США

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X подверг критике прошедшие в Саудовской Аравии переговоры между Россией и США, где делегации стран обсуждали восстановление отношений между РФ и США, а также урегулирование конфликта на Украине.

«Поскольку речь идет также о защите нашей страны (которая была бы следующей в очереди при возможном нападении России на Польшу или Словакию после Украины), я считаю такие действия предательством нашей страны, Чешской Республики», — отметил Гашек.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный Олимпийский комитет. Гашек в своих высказываниях уже призвал не допускать Россию на ОИ.

Ранее Гашек рассказал об отказе играть в хоккей с Владимиром Путиным.