«Пострадали бы граждане России»: Гашек высказался против допуска россиян на Олимпиаду

Чешский бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек высказался против допуска россиян на Олимпийские игры 2026 года, передает «Чемпионат» .

«Это было бы огромной ошибкой. Олимпиада стала бы крупной рекламой российских действий. Многие люди, включая граждан России, пострадали бы. Мы не должны этого допустить», — сказал Гашек.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Предстоящие зимние Олимпийские игры состоятся в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее иностранная федерация хоккея поддержала отстранение России от чемпионата мира.