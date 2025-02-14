«Приглашали на вечеринку»: Гашек рассказал об отказе играть в хоккей с Путиным

Экс-голкипер Гашек вспомнил о своих отказах от встречи с Путиным

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек на YouTube-канале «Дмитрула» рассказал, что во время своей игры за московский «Спартак» дважды отказывался от встреч с Владимиром Путиным.

«Меня дважды приглашали на вечеринку к Владимиру Путину. Я всегда отказывался. Я не ходил туда не потому, что имел что-то против Путина. Я не ходил, потому что хотел провести время с партнерами по команде. Может, это был единственный шанс пожать ему руку. Я понятия не имел, в каком направлении движется политика Путина», — заявил он.

Под вечеринкой Гашек подразумевает игру в хоккей с Путиным.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее в России ответили Гашеку, выступившему против России на ОИ.