Экс-футболист ответил на вопрос о возвращении Захаряна в Россию

Ковтун: Захаряну не нужно возвращаться в Россию ради игровой практики

Бывший защитник московского «Спартака» Юрий Ковтун выразил мнение, что российскому полузащитнику испанского «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну не стоит возвращаться в Россию для получения игровой практики. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Непонятно, почему он сейчас после травмы не выходит в матчах за «Реал Сосьедад». Нет смысла возвращаться в Россию ради игровой практики. Нужно находиться в Испании, доказывать, преодолеть свои трудности», — заявил Ковтун.

Захарян получил травму лодыжки на тренировке 17 июля. 4 января он впервые после травмы попал в заявку команды на матч.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

За последние полтора месяца Захарян сыграл всего два матча во всех турнирах.

Ранее Захарян впервые за восемь месяцев сыграл за «Реал Сосьедад».