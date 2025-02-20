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«ПСЖ» Сафонова разгромил «Брест» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» со счетом 10:0 по сумме двух матчей разгромил «Брест» в 1/16 финала ЛЧ
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Stephanie Lecocq/REUTERS

«ПСЖ» разгромил «Брест» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и завершилась с результатом 7:0 в пользу хозяев. Все семь мячей забили разные футболисты: на 20-й отличился Брэдли Барколя, на 39-й — Хвича Кварацхелия, на 59-й — Витинья, на 64-й — Дезире Дуэ, на 69-й — Нуну Мендеш, на 76-й — Гонсалу Рамуш, на 86-й — Сенни Маюлу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, который пополнил состав парижской команды летом 2024 года, провел матч на скамейке запасных.

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия, перешедший в столичный клуб в это зимнее трансферное окно, также вышел в стартовом составе. Помимо гола он отдал одну результативную передачу.

По сумме двух встреч парижане выиграли со счетом 10:0 и вышли в стадию 1/8 финала.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Монако» без Головина разгромило «Нант» в чемпионате Франции.

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