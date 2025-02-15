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«Монако» без Головина разгромило «Нант» в чемпионате Франции

«Монако» разгромило «Нант» со счетом 7:1 в матче чемпионата Франции
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Panoramic/Global Look Press

«Монако» разгромило «Нант» в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась с результатом 7:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыли игроки «Нанта»: Маттис Аблин отличился на 4-й минуте. Уже на 8-й минуте прямую красную карточку получил защитник команды Николя Козза. До конца первой половины «Монако» забил два: на 44-й минуте Мика Биерит, на 45-й - Такуми Минамино. Во втором тайме в воротах «Нанта» побывало еще пять мячей: Элиесс Бен-Сегир отличился на 49-й минуте, хет-трик оформил Биерит, забив на 54-й минуте с игры и на 64-й с пенальти, еще дубль на счету 18-летнего Джорджа Иленихены — 81-я и 90+5-я минуты.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в заявку на матч не попал.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает третью строчку с 40 баллами, «Нант» — 15-й с 21 набранным очком.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Бавария» и «Байер» поделили очки в матче чемпионата Германии.

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Футбол. Чемпионат Франции
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