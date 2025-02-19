Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Крыльях Советов» сменилось руководство

Игрокам «Крыльев Советов» представили новое руководство клуба
close
Владимир Песня/РИА Новости

Футболистам самарских «Крыльев Советов» представили новых руководителей клуба. Ими стали генеральный директор Роберт Тер-Абрамян и его заместитель Руслан Пименов. Об этом сообщает пресс-служба коллектива в социальных сетях.

«Уверен, что вместе мы будем добиваться самых высоких результатов. Давайте усиленно готовиться ко второй части чемпионата, чтобы завершить сезон на позитивной ноте и достичь тех целей, которые перед нами стоят. Только вперед!» — заявил Тер-Абрамян.

Также Пименов подчеркнул, что будет сделан упор на развитие самарской академии, чтобы воспитать талантливых футболистов, которые помогут привести команду к высоким местам в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» затеяли революцию.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья» набрали 18 очков и располагаются на 10-м месте в турнирной таблице.

Ранее украинского вратаря, не пожавшего руку Головину, назвали дебилом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами