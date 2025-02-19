В «Крыльях Советов» сменилось руководство

Футболистам самарских «Крыльев Советов» представили новых руководителей клуба. Ими стали генеральный директор Роберт Тер-Абрамян и его заместитель Руслан Пименов. Об этом сообщает пресс-служба коллектива в социальных сетях.

«Уверен, что вместе мы будем добиваться самых высоких результатов. Давайте усиленно готовиться ко второй части чемпионата, чтобы завершить сезон на позитивной ноте и достичь тех целей, которые перед нами стоят. Только вперед!» — заявил Тер-Абрамян.

Также Пименов подчеркнул, что будет сделан упор на развитие самарской академии, чтобы воспитать талантливых футболистов, которые помогут привести команду к высоким местам в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» затеяли революцию.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья» набрали 18 очков и располагаются на 10-м месте в турнирной таблице.

Ранее украинского вратаря, не пожавшего руку Головину, назвали дебилом.