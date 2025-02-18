Украинского вратаря, не пожавшего руку Головину, назвали дебилом

Агент об украинце, не пожавшем руку Головину: на дебилов не обижаются

Поступок украинского голкипера португальской «Бенфики» Анатолия Трубина, отказавшегося пожать руку российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину, не стоит внимания. Об этом порталу Odds.ru заявил агент Головина Александр Клюев, нелестно отозвавшись о вратаре.

«У Александра довольно устойчивая психика. На дебилов не обижаются. Если человеку бог мозги не дал, что тут сделаешь. Сашу это не вывело из строя, в той игре он продемонстрировал хороший уровень игры. У «Монако» случилось обидное удаление в начале второго тайма, что повлияло на исход матча», — сказал Клюев.

«Монако» в первом стыковом матче Лиги чемпионов проиграл «Бенфике» 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил Вангелис Павлидис на 48-й минуте. На 52-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек «Монако» Али Мусрати.

Ответная встреча состоится 18 ноября в Португалии на стадионе «Эштадио да Луж» в Лиссабоне. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

В ноябре 2024 года эти команды уже встречались в Лиге чемпионов, тогда «Бенфика» победила 3:2, и Трубин также демонстративно отказался пожимать руку российскому футболисту.

Ранее «Монако» потерял Головина из-за травмы.