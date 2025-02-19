В Испании объявили наказание звезде «Реала», который матом послал судью

Marca: полузащитника «Реала» Беллингема дисквалифицировали на два матча за мат

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем дисквалифицирован на два матча за мат в адрес арбитра Хосе Мануэра Монтеро в игре чемпионата Испании против «Осасуны». Об этом сообщает Marca.

Футболист был удален на 39-й минуте игры за использование выражения, по смыслу содержащего в себе «желание избавиться, отвязаться от кого-либо». Англичанин избежал максимального срока дисквалификации, который мог составить 12 матчей.

В чемпионате Испании продолжает лидировать «Барселона» — у «сине-гранатовых в активе 51 балл за 24 встречи, а у мадридской команды то же количество очков, но вторая позиция по дополнительным показателям. «Осасуна» занимает девятую строчку с 32 баллами.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Жироной» на своем поле. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 18:15 по московскому времени. «Осасуна» сыграет в гостях с «Сельтой» — эта встреча состоится 21 февраля, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Ранее «Шанхай» Слуцкого вышел в плей-офф азиатской ЛЧ из-за отказа соперника выйти на поле.