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Россиян и белорусов не ждут в мировом биатлоне

Глава IBU заявил, что речи о возвращении России и Белоруссии не идет
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Darko Bandic/AP

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин в интервью норвежскому телеканалу NRK заявил, что организация не ведет переговоров о допуске российских и белорусских атлетов на турниры под эгидой своей организации.

По его словам, на данный момент нет никаких причин обсуждать потенциальное возвращение России и Белоруссии.

«Сейчас такой вопрос даже не обсуждается. Но мы надеемся, что конфликт закончится, потому что они (Россия и Белоруссия) — две очень важные биатлонные нации», — заявил Далин.

В 2025 году чемпионат мира по биатлону проходит с 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде. Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

Ранее Александр Тихонов объяснил, почему нельзя засчитывать рекорд Йоханнеса Бё по числу побед на ЧМ по биатлону.

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