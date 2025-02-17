Тихонов объяснил, почему нельзя засчитывать рекорд Бё по числу побед на ЧМ по биатлону

Чемпион ОИ Тихонов заявил, что нельзя засчитывать рекорд Бё по числу побед на ЧМ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью Metaratings заявил, что не принимает всерьез рекорд норвежца Йоханнеса Бё по количеству золотых наград, выигранных на чемпионатах мира.

По его словам, это достижение нельзя учитывать из-за отсутствия российских и белорусских спортсменов на турнире.

«Этот рекорд Бё не должен быть засчитан только потому, что мы отстранены. Россияне и белорусы по политическим причинам не выступали», — заявил Тихонов.

16 февраля Бё стал первым в гонке преследования на 12,5 км на первенстве мира в Ленцерхайде (Швейцария). Норвежец преодолел дистанцию за 32 минуты 26,9 секунды. Второе место занял американец Кэмпбелл Райт (+8,6), третьим финишировал француз Эрик Перро (+20,8).

До этой гонки он делил первое место по личным победам на ЧМ с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом и французом Мартеном Фуркадом.

Также он обновил собственное достижение по общему числу золотых медалей — теперь в активе Бё 22 награды высшего достоинства.

Ранее Йоханнес Бё побил еще один рекорд Бьорндалена на чемпионатах мира.