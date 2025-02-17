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Тихонов объяснил, почему нельзя засчитывать рекорд Бё по числу побед на ЧМ по биатлону

Чемпион ОИ Тихонов заявил, что нельзя засчитывать рекорд Бё по числу побед на ЧМ
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Антон Сакерин/СБР/РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью Metaratings заявил, что не принимает всерьез рекорд норвежца Йоханнеса Бё по количеству золотых наград, выигранных на чемпионатах мира.

По его словам, это достижение нельзя учитывать из-за отсутствия российских и белорусских спортсменов на турнире.

«Этот рекорд Бё не должен быть засчитан только потому, что мы отстранены. Россияне и белорусы по политическим причинам не выступали», — заявил Тихонов.

16 февраля Бё стал первым в гонке преследования на 12,5 км на первенстве мира в Ленцерхайде (Швейцария). Норвежец преодолел дистанцию за 32 минуты 26,9 секунды. Второе место занял американец Кэмпбелл Райт (+8,6), третьим финишировал француз Эрик Перро (+20,8).

До этой гонки он делил первое место по личным победам на ЧМ с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом и французом Мартеном Фуркадом.

Также он обновил собственное достижение по общему числу золотых медалей — теперь в активе Бё 22 награды высшего достоинства.

Ранее Йоханнес Бё побил еще один рекорд Бьорндалена на чемпионатах мира.

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