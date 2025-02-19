Лучшему молодому игроку России посоветовали не торопиться с отъездом в Европу

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову не нужно спешить с отъездом в европейские топ-чемпионаты.

По его словам, обладателю премии «Первая пятерка» — 2024, которая вручается лучшему молодому игроку России, необходимо заматереть в своей команде.

«Батракову надо еще минимум два-три года играть в «Локомотиве» и никуда не дергаться. Надо нарастить мышцы, заматереть, получить опыт, наделать ошибок. Пока у него все получается, никаких претензий к нему нет. Он играет слегка по-мальчишески, у него полная свобода действий — беги, куда хочешь. Сейчас у него все хорошо, но потом может возникнуть и спад», — заявил Пономарев.

Батраков провел в текущем чемпионате России 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал шесть результативных передач. В гонке бомбардиров он занимает второе место, уступая четыре гола костариканскому форварду Манфреду Угальде из «Спартака».

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте с 18 баллами.

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