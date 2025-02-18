«Ростов» и «Динамо» договорились о трансфере Глебова

«Ростов» и московское «Динамо» согласовали переход полузащитника Данила Глебова, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, общая сумма трансфера составит €7 млн — пять из них ростовчане получат сразу, два — следующим траншем. Еще один миллион евро донской клуб может получить в качестве бонусов.

В текущем сезоне Глебов провел за желто-синих 23 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Глебов является капитаном «Ростова», за который играет с 2019 года.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте с 18 баллами.

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